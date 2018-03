Der Dax beendete seinen Handel am Mittwoch bei 12.309 und somit 2 Punkte unter dem Schlusskurs 12.307 vom Dienstag. Das Tief lag bei 12.250, das Hoch wurde bei 12.344 eingebucht. DAX TagesstatistikStundenchart H1 - Flagge Die Chance am Mittwoch erneut in die nach unten verlassene Flagge zu laufen nutzte Dax nicht. Stattdessen wühlte er sich erneut durch die Zone aus der 23.6% Fibonacci Erholung 12.247 ...

