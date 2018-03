Einem Medienbericht zufolge hat Japan ein Treffen zwischen dem eigenen Regierungschef und Nordkoreas Diktator Kim Jong Un angeregt.

Japan hat angeblich gegenüber Nordkorea den Wunsch nach einem Gipfeltreffen zwischen Regierungschef Shinzo Abe und Pjöngjangs Machthaber Kim Jong Un geäußert. Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag unter Berufung auf diplomatische Kreise. Japan erhofft sich davon Fortschritte in der Frage von Entführungen japanischer Landsleute nach Nordkorea in den 70er und 80er ...

