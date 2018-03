Etablierte Modekonzerne wie C&A, Gerry Weber und Esprit sind in Schwierigkeiten. Vor allem Discounter rollen den Textilmarkt auf.

Alain Caparros will C&A mit einer Doppelstrategie wieder auf Erfolgskurs bringen: Der seit Sommer amtierende neue Chef plant, Discounter wie Primark mit preiswerten Produkten anzugreifen. "Ich denke an etwa 50 Textilien im Niedrigpreissegment", sagte er dem Handelsblatt im ersten Interview nach seinem Amtsantritt.

Außerdem will Caparros, der seit August das Europageschäft des Düsseldorfer Unternehmens führt, erstmals auch Marken anderer Hersteller anbieten. "Wir müssen ganz gezielt bekannte Labels integrieren, die unsere Attraktivität nach oben abrunden", kündigte er an. Er will deshalb zahlreiche Fremdmarken gezielt in seinen 1.473 Shops verteilen.

Es ist der Versuch von Caparros, C&A in einem Modemarkt, in dem gerade ein brutaler Umbruch stattfindet, wieder auf Erfolgskurs zu bringen. "Auch alte, bislang erfolgreiche vertikale Konzepte müssen sich erneuern, wie das Beispiel H&M zeigt", sagt Michael Hauf, geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensberatung Hachmeister + Partner.

Der schwedische H&M-Konzern hat das Onlinegeschäft vernachlässigt und zu spät auf Konkurrenten reagiert. Vor kurzem musste sich deshalb Vorstandschef Karl-Johan Persson von Aktionären heftige Kritik an dem Absturz einer der Ikonen der schwedischen Wirtschaft gefallen ...

