Der Skandal um die dubiosen Methoden von Cambridge Analytica bringt zielgruppengenaues Marketing in Verruf - auch in Deutschland.

Die Anzeigen der CSU im vergangenen Frühjahr auf Facebook hatten eine klare Botschaft - und ein klares Publikum: "Wir wollen keine Republik, in der linke Kräfte und der Multikulturalismus die Vorherrschaft haben", stand da neben einem Foto von Parteichef Horst Seehofer. Eine andere Anzeige zeigte Seehofers damaligen Generalsekretär Andreas Scheuer: "Der deutsche Pass ist keine Ramschware."

Sehen konnten die Anzeigen nicht alle der etwa 30 Millionen Deutschen, die sich bei dem sozialen Netzwerk angemeldet haben und dort täglich durch ihren Newsfeed scrollen. Sehen konnte die Anzeigen nur, wer auf Facebook etwa auch die für ihren rechtspopulistischen Kurs bekannte "Russia Today" abonniert hatte.

Das Beispiel zeigt, wie genau deutsche Parteien ihre Wähler inzwischen bei Facebook durchleuchten, um ihre Botschaften gezielt zu setzen. Und dass sie dabei nicht erst zu zweifelhaften Methoden greifen müssen wie US-Präsident Donald Trump. Dessen digitaler Wahlkampfhelfer Cambridge Analytica sorgt derzeit für Schlagzeilen. Das Unternehmen hat, wie die "New York Times" berichtet, über eine auf Facebook angebotene Persönlichkeitsquiz-App Daten von insgesamt 50 Millionen Facebook-Mitgliedern abgesaugt und im Wahlkampf eingesetzt. Die Empörung über diese Enthüllung ist groß. Und sie reicht weit über den Fall hinaus.

Im Fokus steht Facebook - und die Frage, ob westliche Demokratien die politische Meinungsbildung Algorithmen überlassen wollen: programmierten Botschaften, die nur da platziert werden, wo sie einen Nerv treffen. Facebooks Ziel dabei: mehr Klicks generieren, mehr Daten, mehr Wissen über seine Nutzer - mehr Werbeeinnahmen. Das Ziel der Werber auf Facebook: Meinung verbreiten, Gefühle wecken, Stimmung machen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hält die Frage für so wichtig, dass er sie beim EU-Gipfel mit den Staats- und Regierungschefs diskutiert hat. Der Präsident des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani, hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg aufgefordert, den Abgeordneten Rede und Antwort zu stehen. In den USA hat die Federal Trade Commission offenbar Untersuchungen aufgenommen.

Unschuld verloren

Der Skandal könnte sich zum Wendepunkt auswachsen für eine ganze Branche - für das zielgruppengenaue Marketing in der digitalen Welt. Ist es hinnehmbar, dass ein Konzern über das Einkaufsverhalten seiner Nutzer Bescheid weiß, selbst wenn die gar nicht online sind? Und warum zeigt das Netzwerk auf einmal Werbung zu Produkten an, über die man gerade erst am Frühstückstisch gesprochen hat? Nun hat diese Debatte eine politische Dimension erreicht - und das Gewerbe endgültig seine Unschuld verloren.

Die technischen Möglichkeiten, die sich Cambridge Analytica zunutze gemacht hat, gibt es schon lange. Sie werden auch in Deutschland genutzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...