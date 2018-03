Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031) hat ihren Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2017 fortgesetzt.

Die Gesellschaft konnte die Zahl der Kundenverträge, den Umsatz sowie die Ergebniskennzahlen erneut verbessern und ihre Prognose erreichen. Zudem wurden im Berichtszeitraum die Beteiligung von Warburg Pincus am Geschäftsbereich Business Applications (Februar 2017), die Komplettübernahmen von Strato (April 2017) und ProfitBricks (August 2017) sowie der Zusammenschluss mit Drillisch (September 2017) erfolgreich abgeschlossen. Darüber hinaus wurde die affilinet GmbH in die von Axel Springer beherrschte AWIN AG gegen 20 % der AWIN-Anteile eingebracht. Daher wird affilinet nicht mehr in den Umsatz- und Ergebniskennzahlen ausgewiesen.

Die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge in aktuellen Produktlinien konnte im Geschäftsjahr 2017 organisch um 0,88 Mio. gesteigert werden. Dazu kamen 5,22 Mio. weitere Kundenverträge aus der Erstkonsolidierung von Drillisch und Strato.

Neben den 22,89 Mio. Kundenverträgen in aktuellen Produktlinien hält die Gesellschaft aus der Drillisch-Übernahme weitere 0,47 Mio. Verträge ohne monatliche Grundgebühr sowie Service-Provider-Verträge (Volumen-Tarife / MSP-Tarife). Dazu kommen 0,11 Mio. DSL-Verträge in den auslaufenden Produktlinien T-DSL / R-DSL.

Der Umsatz auf Konzernebene stieg im Geschäftsjahr 2017 um 10,5 % auf 4,206 Mrd. EUR (vergleichbarer Vorjahreswert: 3,808 Mrd. EUR). Dabei standen den neuen Umsatzbeiträgen von Strato, ProfitBricks und Drillisch Umsatzbelastungen aus Regulierungseffekten (International Roaming / Terminierungsentgelte) sowie negative Währungseffekte gegenüber.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte im Geschäftsjahr 2017 um 17,3 % auf 979,6 Mio. EUR zu (vergleichbarer ...

