Berater im Weißen Haus rieten dem US-Präsidenten nach dem Wahlsieg von Wladimir Putin: "Nicht gratulieren". Donald Trump rief trotzdem in Moskau an.

US-Präsident Donald Trump hat seine Glückwünsche zur Wiederwahl an seinen russischen Kollegen Wladimir Putin verteidigt. In einem Tweet erklärte Trump am Mittwoch, mit Russland und anderen auszukommen, sei eine gute Sache, keine schlechte Sache. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...