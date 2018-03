Die Renewables Academy AG (RENAC) mit Sitz in Berlin feiert mit Stolz ihr zehnjähriges.Bestehen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat sich die RENAC als wichtiger und innovativer Anbieter von Schulungen und Capacity-Building für erneuerbare Energien und Energieeffizienz weltweit etabliert. Über 10.000 Teilnehmer aus mehr als 140 Ländern haben bereits RENAC-Programme absolviert.

Berthold Breid, Gründer und Director der RENAC, entwickelte 2008 ein Konzept, um die internationale Entwicklung der Märkte für grüne Energie durch Wissenstransfer und Kompetenzaustausch rund um die Themen "erneuerbare Energien" und "Energieeffizienz" zu fördern. "Wissen ist einer der Schlüsselfaktoren für die nachhaltige Entwicklung einer sauberen und sicheren Energieversorgung", kommentierte Breid. "Mit unseren Maßnahmen wollen wir den steigenden Bedarf an Know-how im öffentlichen und privaten Sektor, im Finanzsektor und bei Privatinvestoren am Markt für grüne Energien decken. Dank unserer Teilnehmer, Kunden, Partner und natürlich dem RENAC-Team konnte mein Traum verwirklicht werden."

Eines der ersten großen Projekte war TREE Transfer Renewable Energy and Efficiency. TREE beinhaltete umfassende Schulungen zu technischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekten von Technologien für erneuerbare Energie. Die Teilnehmer kamen aus 90 Ländern. Seitdem hat die RENAC mehr als 500 Capacity-Building-Projekte weltweit durchgeführt. Beispiele für die zahlreichen Erfolgsgeschichten betreffen die Planung und Einrichtung von Training Centres, die Durchführung von regionalen Train-the-Trainer-Seminaren in der Wigton Windfarm (Jamaika) sowie an der EARTH University (Costa Rica), die Programme Green Banking Capacity Building on Green Energy and Climate Finance für den Finanzsektor sowie Schulungen zur Netzintegration von erneuerbaren Energien.

Die RENAC bietet außerdem die Studiengänge MBA Renewables in Kooperation mit der Beuth Hochschule für angewandte Wissenschaften, Especialización en Energías Renovables in Zusammenarbeit mit der Earth University sowie ein breites Spektrum an offenen Trainings in Form von Präsenz- und Online-Kursen an. Die RENAC hat darüber hinaus als Berater der Exportinitiative Energie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie bis heute etwa 350 Veranstaltungen für deutsche Unternehmen durchgeführt.

