USU World 2018 - mehr Wertschöpfung durch Smart Services DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Konferenz USU World 2018 - mehr Wertschöpfung durch Smart Services 22.03.2018 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Möglingen, 22. März 2018 - Datenbasierte Services sind der Schlüssel für den Erfolg in der vernetzten Wirtschaft von morgen. Es gilt, die damit verbundenen Chancen zu nutzen - für innovative Dienstleistungen, für neue Geschäftsmodelle, für mehr Wertschöpfung. "Get in Touch with your Digital Future" - lautet entsprechend das Konferenz-Motto der 9. USU World vom 6.-7. Juni 2018 im World Conference Center Bonn. 500 Fach- und Führungskräfte diskutieren dabei, wie sie die digitale Transformation in ihrem Unternehmen bestmöglich umsetzen und das maximale Potenzial für ihr Business realisieren können. Dass der Blick auf das Thema Service sehr facettenreich ist, zeigen nicht zuletzt die beiden Keynote-Sprecher der Veranstaltung: Michael Diemer, Chief Services Officer der Europäischen Zentralbank sowie Alexander Wehrle, Chief Executive Officer des 1. FC Köln. Die USU World ist der Fach- und Anwenderkongress für Kunden, Interessenten und Partner der Aspera GmbH, der LeuTek GmbH und der USU AG. Gemeinsam, aus unterschiedlichen Perspektiven, aber immer aus der Praxis erörtern die Teilnehmer, wie transparente Informationen bestehende Service-Prozesse verbessern können und die intelligente Strukturierung und Analyse von Daten neue serviceorientierte Geschäftsmodelle ermöglichen - in der IT, im Call Center, beim technischen Kundendienst oder in Vertrieb & Marketing. In Vorträgen, Diskussionsrunden, an Demo-Points oder im persönlichen Gespräch liefert die Veranstaltung den Teilnehmern konkrete und kreative Lösungen für ihre individuellen Herausforderungen im Tagesgeschäft und darüber hinaus. Trends & Best Practices in acht parallelen Vortragsreihen Über 40 Fachreferenten präsentieren praxisnah, wie sich Unternehmen im Wettbewerbsumfeld durch erfolgreiche Service-Konzepte und deren praktische Umsetzung differenzieren. Trends wie Service-Automatisierung, Self-Service-Strategien, Chatbots, Cloud-Lizensierung und -Monitoring oder Customer Experience Management nehmen ebenso breiten Raum ein wie die Produkt-Neuerungen und -Roadmap für die Anwender. Folgende Themenschwerpunkte werden in acht parallel stattfindenden Vortragsreihen behandelt: IT & Enterprise Service Management, Software Asset Management, Business Service Monitoring sowie Knowledge Solutions im IT- und Kundenservice, Social Media Management sowie Service-Portale. Breites Angebot von USU und Partnern in der Fachausstellung Gelegenheit zum Networking und Austausch zwischen Kunden und Interessenten besteht auch in der Fachausstellung sowie im Rahmen der kostenlosen Abendveranstaltung. Interessierte können sich vor Ort über das breite Lösungsangebot der USU-Gruppe und ihrer Partner informieren. Folgende Partnerunternehmen beteiligen sich aktiv: DATAGROUP SE, endlich OHG, EWERK IT GmbH, FLOWSTER Solutions GmbH, itSMF Deutschland, Raynet GmbH, SERVIEW GmbH, soffico GmbH, SYSback AG und Vater BankIT GmbH. Detailinformationen und Anmeldung Die Konferenz richtet sich an Fach- und Führungskräfte von Service-Organisationen oder -abteilungen und ist branchenunabhängig. Interessierte können sich noch anmelden. Die Teilnehmergebühren belaufen sich auf 600 Euro pro Person für zwei Konferenztage inklusive der Abendveranstaltung mit allen Speisen und Getränken. Rabatte erhalten Gruppen von drei und mehr Personen pro Unternehmen. Auch Sponsorenpakete sind noch verfügbar. Detaillierte Informationen und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung finden Interessierte auf https://www.usu-world.com/de/. Diese Pressemitteilung ist unter https://www.usu.de abrufbar. USU Software AG Die USU-Gruppe ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Der Kompetenzbereich IT Management unterstützt Unternehmen mit umfassenden ITIL(R)-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- & Enterprise Servicemanagement. Kunden erhalten mit USU-Lösungen eine Gesamtsicht auf ihre IT-Prozesse sowie ihre IT-Infrastruktur und sind in der Lage, Services transparent zu planen, zu verrechnen, zu überwachen und aktiv zu steuern. Im Bereich Software-Lizenzmanagement gehört USU dabei zu den führenden Herstellern weltweit. Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Kompetenzfeld Digital Interaction treibt USU die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Durch Standard-Software und Beratungsleistungen werden Service-Abläufe automatisiert und Wissen aktiv für alle Kommunikations-Kanäle und Kundenkontaktpunkte in Vertrieb, Marketing und Kundenservice bereitgestellt. Das Portfolio in diesem Bereich wird durch Systemintegration, individuelle Anwendungen und Lösungen für Industrial Big Data komplettiert. 