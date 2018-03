FRANKFURT (Dow Jones)--Die österreichische Lufthansa-Tochter Austrian Airlines muss am Donnerstag rund 40 Prozent ihrer Flüge wegen einer Betriebsversammlung im Zuge des laufenden Tarifkonflikts streichen. Rund 150 von 380 geplanten Flügen mussten aus dem Programm genommen werden, teilte das Unternehmen mit. Auch die Langstrecke sei mit Flügen nach Washington und Toronto betroffen. Zudem musste der Flug nach Newark wegen des Schneesturms an der Ostküste der USA abgesagt werden. In Summe seien über 12.000 Passagiere von den Streichungen betroffen.

Der Betriebsrat Bord habe die Mitarbeiter kurzfristig bereits ab 5:30 Uhr zu einem sogenannten Rahmenprogramm vor der Betriebsversammlung eingeladen. Bereits Anfang März musste Austrian Airlines an zwei Tagen wegen Betriebsversammlungen 140 von 570 Flügen streichen.

March 22, 2018 03:39 ET (07:39 GMT)

