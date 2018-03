Die FED war am Mittwochabend nicht in der Lage das technische Bild auf Stundenbasis im DAX zu verändern. Der deutsche Leitindex findet sich weiter Range-gebunden zwischen 12.100/130 und 12.470/500 Punkten, allerdings mit bearisher Tendenz, was einen Bruch der Range auf der Unterseite favorisiert. Sollte dieser am Donnerstag auf den Weg gebracht werden, läge das nächste ...

