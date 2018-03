Höhere Investitionen belasten beim Tierbedarf-Online-Händler Zooplus weiter das Ergebnis. Zwar setzte Zooplus im abgelaufenen Geschäftsjahr seinen Wachstumskurs mit einem Umsatzplus von 22 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro fort, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Vor Steuern belief sich das Ergebnis (EBT) aber nur noch auf 4,1 Millionen Euro nach 17,9 Millionen ein Jahr zuvor. Zooplus begründete den Rückgang mit gestiegenen Investitionen. Unter dem Strich sackte der Gewinn um 83 Prozent auf 1,9 Millionen Euro ab.

Für das laufende Jahr peilt Zooplus ein Umsatzwachstum zwischen 21 und 23 Prozent an. Weil das Unternehmen den Fokus weiter stark auf Investitionen legt, wird die Vorsteuermarge im Bereich von minus 0,5 und plus 0,5 Prozent erwartet. An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an. Die Aktie sackte im frühen Handel um 12 Prozent ab. Die Wachstumsinvestitionen hielten den Vorsteuergewinn am Boden, schrieben die Experten der Investmentbank Kepler Cheuvreux in einer ersten Reaktion. Dies sei eine Enttäuschung./ajx/men/jha/

ISIN DE0005111702

AXC0122 2018-03-22/09:11