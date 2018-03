ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Die beginnende Dividendensaison verspricht abermals neue Rekorde: Andreas Hürkamp, Leiter der Aktienmarktstrategie der Commerzbank, verrät in der aktuellen Ausgabe von ideasTV, welche Aktien aus dem DAX auf der Rangliste der Dividendenrendite ganz vorne mitspielen.