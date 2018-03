IRW-PRESS: Block One Capital Inc.: Block One Capital Inc. gibt Neuigkeiten zu Finzat bekannt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 22. März 2018 - Block One Capital Inc. (TSXV: BLOK, OTCQB: BKPPF, Frankfurt: ES3) (das Unternehmen oder Block One), ein Investmentunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf wachstumsorientierten Projekten im Blockchain- und Digitalwährungssektor liegt, freut sich, aktuelle Informationen zu seiner Investmentfirma Finzat Block LLC (Finzat) bekannt zu geben.

Finzat ist ein in New York (Vereinigte Staaten) ansässiger Immobilienfinanzierer im Blockchainsektor, der sich zum Ziel gesetzt hat, den US-Hypothekenmarkt zu digitalisieren und effizienter zu gestalten. Durch Nutzung innovativer Blockchain-Anwendungen wird mit SAFE ein System geschaffen, das einfach, prüfbar, fehlertolerant und effizient ist (Simple, Auditable, Fault-tolerant, Efficient = SAFE).

Michael W. Moore wird zum Chairman bestellt

Finzat bestellte Michael W. Moore als Chairman des Unternehmens. Herr Moore ist in der Hypothekenfinanzierung und im Investment- und Risikomanagement als führend anerkannt. Während seiner 15-jährigen Amtszeit als Senior Executive, hauptsächlich im Finanzbereich bei der Chicago Federal Home Loan Ban, war er Mitentwickler der Mortgage Partnership Finance (MPF), einer Plattform für die Ausgabe von Hypothekenfinanzierungen, wobei die Mitglieder der Federal Home Loan Bank (FHLB) mit ihren jeweiligen FHLBs an einer einzigartigen Risikoteilung teilhaben und beide Parteien auf diese Weise in den Genuss von optimierenden Vorteilen kommen. Herr Moore nimmt in dieser neuen Funktion als Executive Chairman die Einführung der Entwicklung neuer Produkte im Immobilienmarkt als natürliche Fortführung der Validierung des Token-Anwendungsfalls von Finzat vor.

Beirat von Finzat

Dr. Pratheev Sreetharan

Dr. Sreetharan absolvierte sein Doktorratsstudium in angewandter Physik mit den akademischen Graden A.B., M.S. und PhD an der Harvard University und hat sich mit der Entwicklung eines neuartigen, von der Origamikunst inspirierten Herstellungsverfahrens einen Namen gemacht. Dieses Verfahren ist in der Lage, komplexe Miniaturgeräte zu produzieren, die mit konkurrenzloser Schnelligkeit, Genauigkeit und Wiederholbarkeit punkten. Dr. Sreetharan ist ein exzellenter Mathematiker, ein Experte für Computeralgorithmen und kann außerdem auf umfassende Kenntnisse in vielen technischen und wissenschaftlichen Fachbereichen verweisen. Der promovierte Physiker wurde bereits mit dem renommierten TR35 Award ausgezeichnet, der alljährlich den 35 bedeutendsten Innovatoren der Welt im Alter unter 35 Jahren vom Technology Review Magazine, einer Publikation des MIT, verliehen wird. Dr. Sreetharans Arbeit wurde unter anderem auch im Wall Street Journal, in der Business Week, im MIT Technology Review, im Scientific American sowie im Discovery Channel und im National Public Radio gepriesen.

James Williamson

Vor seiner Funktion bei Finzat war Herr Williamson Gründungsmitglied bei einem in Chicago ansässigen Investmentfonds, der auf Dislozierungen und Fehlbewertungen der Kreditrisikokomponente von Wertpapieren in der Wirtschaft und im Wohnbauhypothekenbereich spezialisiert war. Davor bekleidete Herr Williamson Führungsrollen bei JPMorgan Capital Corporation, wo er in die Übernahme von neu ausgegebenen Commercial Mortgage Backed Securities (verbriefte hypothekenbesicherte Wertpapiere, CMBS) in Nordamerika und Kanada eingebunden war und als wichtigste Kontaktperson zum Federal Home Loan Bank System fungierte. Herr Williamson hat umfangreiche Erfahrungen in der Disposition von Vermögenswerten, die er sowohl in der Unternehmensführung als auch im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit in rechtlichen Angelegenheiten bei der Resolution Trust Corporation und der Federal Deposit Insurance Corporation erwarb. Darüber hinaus hat er beste Kenntnisse in internationalen Wirtschaftsbeziehungen, die er als Berater der Weltbank in Osteuropa und als Senior Financial Advisor der US-Agentur für internationale Entwicklung (Agency for International Development) in Asien sammeln konnte. Jim hat einen Bachelorabschluss (B.A.) von der Villanova University und einen Doktortitel (J.D.) von der Marquette Law School.

Nähere Informationen über Block One erhalten Sie auf der Webseite www.blockonecap.com.

FÜR DAS BOARD:

David Berg

Director

