Thun - Der Solarzulieferer Meyer Burger hat im vergangenen Jahr erneut tiefrote Zahlen geschrieben. Für das laufenden Jahr wird bei einem stabilen Umsatzniveau eine deutlich bessere Profitabilität erwartet. Zum Jahresstart litt das Unternehmen allerdings noch unter einer verhaltenen Nachfrage, die sich in den kommenden Monaten jedoch wieder zulegen soll.

Das Berner Oberländer Unternehmen hat das sechste Jahr in Folge mit einem Verlust hinter sich. Das Minus betrug dieses Mal 79,3 Mio CHF, nachdem es im Vorjahr 97,1 Mio CHF gewesen waren. Die roten Zahlen sind keine Überraschung. Analysten hatten im Vorfeld mit einem Fehlbetrag in dieser Grössenordnung gerechnet.

Gründe für den Verlust gibt es viele. Das Management verweist in der Mitteilung vom Donnerstag auf diverse "Sondereffekte" und "einmalige ausserordentliche Aufwendungen". Konkret werden etwa die Schliessung der Diamantdrahtproduktion in Colorado Springs erwähnt sowie die angekündigte Aufgabe von Produktionsaktivitäten in Thun im laufenden Jahr. Es kam zu Wertberichtigungen und zu "Goodwill Recycling". Zudem hätten negative Währungseffekte auf Kundenanzahlungen eine negative Rolle gespielt. Immerhin: Bereinigt um alle diese Negativfaktoren hätte 2017 "nur" ein Fehlbetrag von 3,1 Mio CHF resultiert. Dies sei eine deutliche Verbesserung gegenüber dem bereinigten Wert des Vorjahres, betonte Meyer Burger.

Geschäft

