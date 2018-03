InVision AG legt Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017 vor DGAP-News: InVision AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis InVision AG legt Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017 vor 22.03.2018 / 09:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. P R E S S E I N F O R M A T I O N InVision AG legt Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017 vor Düsseldorf, 22. März 2018 - Die InVision AG (ISIN: DE0005859698) veröffentlichte heute ihren Geschäftsbericht 2017 und bestätigte darin die am 15. Februar 2018 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr. Der InVision-Konzern erzielte 2017 eine Steigerung des Gesamtumsatzes von 6 Prozent auf 13,163 Millionen Euro (2016: 12,426 Mio. Euro). Dabei sind die Umsätze der beiden Cloud-Produkte injixo und The Call Center School jeweils um 19 Prozent gewachsen - bei injixo auf 3,273 Millionen Euro (2016: 2,748 Mio. Euro) und bei The Call Center School auf 0,714 Millionen Euro (2016: 0,599 Mio. Euro). Der Umsatz mit InVision WFM Abonnements ist 2017 mit 8,025 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr nahezu stabil geblieben (2016: 7,961 Mio. Euro). Das Projektgeschäft blieb mit 1,151 Millionen Euro ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahres (2016: 1,118 Mio. Euro). Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) ging um 62 Prozent zurück auf 1,363 Millionen Euro (2016: 3,547 Mio. Euro). Grund hierfür ist im Wesentlichen ein Anstieg der Personalkosten aufgrund von Neueinstellungen. Zum 31. Dezember 2017 waren weltweit 130 Mitarbeiter beim InVision-Konzern beschäftigt (31. Dezember 2016: 106 Mitarbeiter). Die EBIT-Marge für das Gesamtjahr 2017 lag bei 10 Prozent (2016: 29 Prozent). Der operative Cashflow sank um 86 Prozent auf 0,672 Millionen Euro (2016: 4,742 Mio. Euro). Die liquiden Mittel gingen zum Jahresende 2017 um 45 Prozent auf 2,210 Millionen Euro (31. Dezember 2016: 4,009 Mio. Euro) zurück. Wesentliche Ursache hierfür ist, neben dem Zufluss aus dem operativen Geschäft, die Dividendenzahlung an die Aktionäre in Höhe von 1,118 Millionen Euro, sowie die anteilige Tilgung eines Bankdarlehens in Höhe von 0,75 Millionen Euro zur Finanzierung der selbst genutzten Geschäftsimmobilie in Düsseldorf und Investitionen in neues Anlagevermögen in Höhe von 0,579 Millionen Euro. Das Eigenkapital ist um 3 Prozent auf 10,380 Millionen Euro (2016: 10,697 Mio. Euro) gesunken. Damit lag die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2017 bei einer Bilanzsumme von 13,683 Millionen Euro (31. Dezember 2016: 15,823 Mio. Euro) bei 76 Prozent (31. Dezember 2016: 68 Prozent). Das Konzerngesamtergebnis ging um 66 Prozent auf 0,8 Millionen Euro zurück (2016: 2,321 Mio. Euro). Dementsprechend sank das Ergebnis pro Aktie um 65 Prozent auf 0,36 Euro (2016: 1,04 Euro). Der vollständige Jahresbericht 2017 steht ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung: www.invision.de/investors. Über InVision: Seit 1995 hilft InVision ihren Kunden, die Produktivität und Qualität der Arbeit zu steigern und die Kosten zu senken. Zur InVision-Gruppe gehören die Marken injixo, eine Cloud-Software zum Workforce Management für Contactcenter, The Call Center School, ein Cloud-Learning-Angebot für Contactcenter-Profis, und InVision WFM, eine Softwarelösung zum Workforce Management. Die InVision AG (IVX) ist im Prime Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen unter: www.invision.de Kontakt: InVision AG Investor Relations, Jutta Handlanger Speditionstraße 5, 40221 Düsseldorf Tel.: +49 (0)211 781-781-66, E-Mail: ir@invision.de 22.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: InVision AG Speditionstraße 5 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 / 781-781-66 Fax: +49 (0)211 / 781-781-99 E-Mail: info@invision.de Internet: www.invision.de ISIN: DE0005859698 WKN: 585969 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 667283 22.03.2018

ISIN DE0005859698

AXC0127 2018-03-22/09:23