Der Euro hat am Donnerstag in der Früh leicht zugelegt. Um 9.00 Uhr stand er bei 1,2371 Dollar, in New York ist er gegen 21.00 Uhr zuletzt mit 1,2343 Dollar gehandelt worden. Der Referenzkurs vom Vortag lag bei 1,2286 Dollar.Bereits am Vorabend hatte der Euro spürbar zugelegt. Die US-Notenbank hatte ihr Zielband für den ...

