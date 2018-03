Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Notenbank avisiert für 2019 etwas steileren Zinspfad

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins erhöht und für das Jahr 2019 einen etwas steileren Zinspfad in Aussicht gestellt. Bei der ersten Ratssitzung unter der Leitung des neuen Fed-Chefs Jerome Powell erhöhten die Währungshüter den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. Ökonomen und Börsianer hatten mit diesem Schritt allgemein gerechnet. Es ist die sechste Zinserhöhung im laufenden Zyklus seit Ende 2015. Der Beschluss im Offenmarktausschuss (FOMC) fiel einstimmig.

Chinesische Notenbank hebt kurzfristige Zinsen an

Die chinesische Notenbank hat ihre kurzfristigen Zinsen am Donnerstag angehoben. Damit straffte sie ihre Geldpolitik weiter, nur wenige Stunden nachdem die US-Notenbank ihre erste Zinserhöhung für 2018 bekanntgegeben hatte. Die People's Bank of China (PBoC) hob ihre Zinsen für sogenannte Reverse-Repo-Geschäfte mit einer Laufzeit von sieben Tagen um 0,05 Prozentpunkte.

Brasiliens Notenbank senkt Leitzins auf Rekordtief

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins zum zwölften Mal in Folge gesenkt und überraschte die Märkte, indem sie die Bereitschaft signalisierte, den Leitzins bei ihrem nächsten Treffen wieder zu senken, da der Preisauftrieb unter den Erwartungen bleibt. Der Leitzins sank um 25 Basispunkte auf das Rekordtief von 6,50 Prozent. Die Notenbank hatte den Senkungszyklus im Oktober 2016 begonnen, als der Leitzins bei 14,25 Prozent lag.

Deutsche Steuereinnahmen steigen im Februar deutlich

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Februar deutlich gestiegen, nachdem sie bereits im Vormonat zugenommen hatten. Sie legten ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,1 Prozent zu, wie das Bundesfinanzministerium bekanntgab. Im Januar waren sie um 2,8 Prozent gewachsen.

Nutzfahrzeugmarkt in Europa im Februar weiter im Vorwärtsgang

Der europäische Nutzfahrzeugmarkt ist weiter im Vorwärtsgang unterwegs. Insgesamt wurden in der EU, Island, Norwegen sowie der Schweiz im Februar 179.378 Fahrzeuge neu zugelassen. Das waren 4,9 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresmonat, wie der Herstellerverband Acea mitteilte, getragen von Zuwächsen in allen Segmenten. In den ersten beiden Monaten des Jahres belief sich das Plus kumuliert auf 6,6 Prozent.

Kreise: Korruptionsermittlungen gegen Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy

In der Affäre um illegale libysche Wahlkampfspenden sind Ermittlungen gegen Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy eingeleitet worden. Außerdem werde gegen den ehemaligen Staatschef wegen illegaler Wahlkampffinanzierung und Unterschlagung öffentlicher libyscher Gelder ermittelt, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus informierten Justizkreisen. Der 63-jährige Sarkozy war kurz zuvor aus mehr als 20-stündigem Polizeigewahrsam entlassen worden.

Katalanisches Parlament setzt Abstimmung über neuen Regionalpräsidenten an

Das katalanische Parlament will am Donnerstag über einen neuen Regionalpräsidenten beraten und abstimmen. Er werde der Kammer vorschlagen, "dass Jordi Turull als Präsident kandidiert", sagte Parlamentspräsident Roger Torrent vor Journalisten. Nur wenige Stunden zuvor war Turull, der ehemalige katalanische Regierungssprecher, für Freitag erneut vor Gericht geladen worden.

US-Kongress einigt sich auf Bundeshaushalt 2018

Kurz vor einer drohenden Haushaltssperre in den USA haben führende Vertreter von Republikanern und Demokraten im Kongress eine Einigung über den Bundesetat für das laufende Haushaltsjahr erzielt. Nach wochenlangen Beratungen legten die republikanischen Verhandlungsführer ein umfassendes Haushaltsgesetz vor, das Ausgaben in Höhe von 1,3 Billionen Dollar (1 Billion Euro) vorsieht. Der Kongress muss den Gesetzestext bis Freitagnacht verabschieden, um eine Finanzsperre für die Bundesbehörden zu verhindern.

Trump will Handelsmaßnahmen gegen China am Donnerstag verkünden

US-Präsident Donald Trump will am Donnerstag handelspolitische Maßnahmen gegen China verkünden. Mit den Maßnahmen reagiere der Präsident auf den Diebstahl geistigen Eigentums durch die Volksrepublik, erklärte ein Sprecher des Weißen Hauses. Laut US-Medien will Trump Strafzölle gegen ausgewählte chinesische Produkte erheben.

Mehr als 4.400 Flüge in USA wegen Schneesturms gestrichen

Der vierte Schneesturm binnen drei Wochen hat den Nordosten der USA erneut mit einer weißen Schneedecke überzogen. Landesweit wurden mehr als 4.400 Flüge gestrichen, davon allein 2.200 an den New Yorker Flughäfen, wie die Website Flightradar meldete. Zahlreiche Schulen und Bundesbehörden blieben geschlossen.

Perus Präsident kommt möglicher Entmachtung mit Rücktritt zuvor

Perus umstrittener Präsident Pedro Pablo Kuczynski ist seiner drohenden Entmachtung mit einem Rücktritt zuvor gekommen. Angesichts der "schwierigen Situation", die mich "auf unfaire Weise schuldig erscheinen lässt", sei es "das Beste für unser Land", das Amt niederzulegen, sagte der 79-jährige Staatschef in einer nationalen Fernsehansprache.

+++ Konjunkturdaten +++

Neuseeland/Zentralbank lässt Cash Rate unverändert bei 1,75%

Frankreich/Geschäftsklima März 111 (Feb: 112)

