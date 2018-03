Hohe Bewertung - in ihrem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die neue 8,50%-Anleihe der R-LOGITECH S.A.R.L. (WKN A19WVN) als "attraktiv (positiver Ausblick)" mit 4,5 von 5 möglichen Sternen.

Die Emittentin weise demnach einen erfolgreichen Track Record nach und habe sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in der wachstumsstarken Region Afrika eine hohe Reputation erarbeitet, so die KFM. "Aufgrund des risikoaversen Geschäftsmodells, der soliden Eigenkapitalquote und der zu erwartenden nachhaltigen Ausweitung von Umsatz und Ertrag für die kommenden Jahre in Verbindung mit der Rendite auf Endfälligkeit in Höhe von 8,50% p.a." wird die R-LOGITECH-Anleihe von den Finanzanalysten mit 4,5 Sternen bewertet.

Betriebswirtschaftliche Entwicklung

Das vorläufige konsolidierte Ergebnis der Konzerngesellschaft für das abgelaufende Kalenderjahr weist einen Gewinn in Höhe von 9,76 Millionen Euro nach Steuern aus. Insgesamt wurde ein Umsatz in Höhe von 40,6 Millionen Euro erwirtschaftet, der sich auf eine Vielzahl von bonitätsstarken Adressen verteilt. Die erstmalige Konsolidierung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...