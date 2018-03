Wien - Die US-Notenbank FED hob gestern wie erwartet das Leitzinsband um 25 Basispunkte auf 1,50% bis 1,75% an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die Währungshüter hätten ein vor dem Hintergrund der seit Dezember beschlossenen erheblichen fiskalischen Impulse aufgehelltes Konjunkturbild konstatiert. Den neuen Projektionen zufolge solle die Wirtschaft 2018 und 2019 stärker wachsen als noch im Dezember unterstellt, die Arbeitslosenquote solle noch deutlicher sinken. Mit Blick auf mögliche Inflationsrisiken gebe man sich weiter sehr entspannt. Für dieses Jahr würden in Summe unverändert drei Zinsschritte als angemessen angesehen, für 2019 und 2020 werde dagegen eine etwas stärkere geldpolitische Straffung in Aussicht gestellt. Die Märkte hätten mit minimalen Gewinnen bei US-Staatsanleihen sowie einem etwas schwächeren Dollar reagiert.

