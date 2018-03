Der Roboter- und Anlagenbauer Kuka (ISIN: DE0006204407) will für das vergangene Jahr 0,50 Euro je Aktie ausschütten. Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Beim derzeitigen Aktienkurs von 94,30 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,53 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 6. Juni 2018 in Augsburg statt. Die Umsatzerlöse der Augsburger kletterten im Jahr 2017 um 18 ...

