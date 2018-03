Der Preis für Sojabohnen brach kürzlich über den wichtigen (ehemaligen) Widerstand von 10,0 US-Dollar hinweg aus und beendete damit eine langwierige Seitwärtsbewegung. Das daraus resultierende Kaufsignal führte den Preis bis in die Zielzone von 10,5 bis 11,0 US-Dollar. Allerdings lief er sich erwartungsgemäß zunächst in diesem Bereich fest. So hieß es in unserer letzten Kommentierung u.a.: ...

