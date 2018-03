Liebe Leser,

für Vonovia geht es an der Börse dieser Tage eher ruhig zu. Die Aktie bewegt sich meist nur geringfügig und größere Impulse suchen Anleger derzeit vergeblich. Auch am Montag tritt das Papier auf der Stelle und verliert mit rund 0,5 Prozent nur geringfügig an Wert. Die Entwicklung der letzten vier Wochen lässt jedoch hoffen. In dieser Zeit ist eine deutliche Aufwärtstendenz zu erkennen.

Obwohl es immer wieder auch zu Verlusten kommt, konnte sich die Vonovia-Aktien seit ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...