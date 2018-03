Die Commerzbank hat die Einstufung für die United-Internet-Tochter 1&1 Drillisch nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die angekündigten Subventionen für Smartphones könnten am Markt zwar erst einmal schlecht ankommen, schrieb Analystin Heike Pauls in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie seien jedoch eine vernünftige Maßnahme, um in ein bislang noch weitgehend unerschlossenes niedrigpreisiges Marktsegment vorzustoßen./bek/zb Datum der Analyse: 22.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0010 2018-03-22/09:41

ISIN: DE0005545503