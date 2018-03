Der Einbruch von Facebook markiert den Endpunkt des Bullenmarktes. Für die Technologiewerte und für die US-Börse insgesamt. Zeit, auszusteigen.

Wer die Performance der US-Börse in den letzten zwölf Monaten verstehen will, vor allem im Vergleich zu Europa, kommt an den Technologiewerten nicht vorbei. Diese stehen nicht nur hinter dem beeindruckenden Kursaufschwung, sondern erklären auch, warum die US-Börse im Schnitt höher bewertet ist, als die Märkte im Rest der Welt.

Der NYSE-FANG+ Index, der neben den bekannten amerikanischen Namen Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Tesla, Twitter und Nvidia auch die chinesischen Internetgiganten Alibaba und Baidu beinhaltet, hat alleine seit Jahresanfang beeindruckende 25 Prozent zugelegt. Und glaubt man den Auguren, dürfte es mit dem Aufschwung weiter gehen. Sind es doch genau diese Unternehmen, die mit Wachstum und Ertragskraft herausragen und ganze Industrien erobern. Der Wandel, der mit Beginn des Internetzeitalters erwartet wurde, hat zunächst länger gedauert als erhofft, um dann umso erbarmungsloser zuzuschlagen. Neue Märkte entstehen, in denen gilt "The Winner takes it all" - und diese Gewinner scheinen festzustehen.

Kritik an den FANGS wächst

Schon vor dem Datenskandal bei Facebook wurden die Geschäftsmodelle der Internetgiganten kritisch beäugt. Dabei kommt die Kritik an den FANGS aus zwei Richtungen. Da sind zum einen die Unternehmen, die zwar von der Börse gemocht werden, denen es aber an Substanz mangelt:Twitter - in kontinuierlichen Schwierigkeiten und trotz einer Kurssteigerung um mehr als 250 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten immer noch ohne wirklich nachhaltiges und profitables Geschäftsmodell.

Tesla - unstrittiger Marktführer und Pionier im Bereich der Elektroautomobilie, hoch verschuldet, unprofitabel und mit sichtlichen Schwierigkeiten, eine Serienproduktion auf die Beine zu stellen. Die Wettbewerber können das und holen das Versäumte im Bereich der Elektrotechnik nach.

Netflix - im vergangenen August hielt Barrons die Aktie für heillos überbewertet. Bei 160 US-Dollar. Heute steht die Aktie bei 320 US-Dollar. Dabei nimmt das Unternehmen pro Quartal eine halbe Milliarde an neuen Mitteln auf, um die aufwendigen Eigenproduktionen - geplant sind für dieses Jahr acht Milliarden US-Dollar - und die immer teurere Kundenakquisition - weitere zwei Milliarden dieses Jahr - zu finanzieren. Die 6,5 Milliarden Schulden des Unternehmens werden als Junk bewertet. Da muss man schon sehr optimistische Annahmen über die Zukunft treffen, vor allem über die Fähigkeit des Unternehmens sich (neue) Wettbewerber wie Amazon, Disney und Apple iTunes vom Hals zu schaffen. Wetten würde ich darauf nicht und schon gar nicht 320 Dollar dafür bezahlen.

