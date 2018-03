Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Autozulieferers sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Sowohl der Umsatz als auch die Profitabilität, ausgedrückt in der Ebit-Marge, hätten seinen und den Konsensschätzungen entsprochen. Positiv hob er auch die verbesserte Free-Cashflow-Entwicklung hervor./ck/la Datum der Analyse: 22.03.2018

