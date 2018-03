Aus dem High Yield Segment kündigte der amerikanische Automobilzulieferer LKQ für heute die Emission einer EUR Dualtranche an (A: EUR; 8NC3; erste Pricing-Indikation 3,50/3,75 %; B: EUR; 10NC5; erste Pricing-Indikation 4,00/4,25 %). Die sehr langläufige (31NC11) Tier2 Emission der AXA im Volumen von EUR 2 Mrd. konnte gestern bei MS+220 BP gepreist werden. Das Orderbuch lag bei EUR 4,1 Mrd. Aus dem Covered Bond Segment emittierte die Bank of Novia Scotia EUR 1,25 Mrd. bei MS-2 BP (Fällig September 2022). Wenn man einen Blick auf das Orderbuch wirft, war dieses mit EUR 1,7 Mrd. nicht sonderlich gut gefüllt - ein Bild, das in letzter Zeit...

Den vollständigen Artikel lesen ...