PPG (NYSE:PPG) meldete heute den Abschluss des COLORFUL COMMUNITIES Projektes, die Renovierung des "Treffpunktes für Alleinerziehende" in Wuppertal-Barmen. Im Rahmen des Programms Colorful Communities stellt PPG ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, Produkte sowie Geldspenden zur Verfügung, um Gemeinden in der ganzen Welt, in denen das Unternehmen tätig ist, in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Dazu gehört auch Wuppertal. PPG hat dort ein Werk zur Herstellung von Fahrzeuglacken.

Im Rahmen des Projektes haben mehr als 40 ehrenamtliche Helfer von PPG an drei Tagen eine soziale Einrichtung renoviert, die als Treffpunkt für alleinerziehende Eltern in schwierigen Lebensumständen genutzt wird. PPG unterstützte das Projekt mit 27.050 US-Dollar und 198 Liter Farbe der Marke SIGMA COATINGS.

Der "Treffpunkt für Alleinerziehende" unterstützt alleinerziehende Eltern und ihre Kinder, nach einer Scheidung, einem Todesfall oder in einer sonstigen schwierigen Lebenssituation, wieder in ihr normales Leben zurückzufinden. Hier werden sie von ausgebildeten Sozialarbeitern betreut und finden Gelegenheit, sich mit anderen Menschen in ähnlichen Situationen auszutauschen. Die Dienstleistungen der Einrichtung werden jedes Jahr von mehr als 100 Menschen in Anspruch genommen, und das Projekt Colorful Communities hilft den Familien, sich in einer Umgebung zu treffen, in der sie sich wohlfühlen können

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer haben die Wände, Fensterrahmen und Türen des Hauses sowie das Kinderspielhaus zu neuem Leben erweckt. Um freundlich, hell und aufmunternd zu wirken, wählten sie für den Anstrich der Räume Grün-, Gelb- und Orangetöne

"PPG freut sich, die wichtige Arbeit des "Treffpunktes für Alleinerziehende" zu unterstützen, die den Familien in unserer Gemeinschaft zugutekommt", erklärte Heiko Stuhl, PPG Plant Manager, Wuppertal. "Ich bin besonders stolz auf das Engagement und die Kreativität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Projekt mit Begeisterung verwirklichten. Es war von Anfang an ein großartiges Erlebnis."

Das Programm Colorful Communities, die Initiative von PPG zur Unterstützung von Gemeinden, soll die Umgebungen in der ganzen Welt, in denen PPG tätig ist, schützen und verschönern. Im Rahmen des Programms Colorful Communities stellen engagierte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer von PPG ihre Zeit und PPG die Farbprodukte zur Verfügung, um gemeinnützige Einrichtungen zu verschönern ein neuer Anstrich für Klassenzimmer, Farbe in der Entbindungsstation und Neugestaltung von Kinderspielplätzen. Seit 2015 hat PPG mehr als 125 Projekte der Colorful Communities durchgeführt, die mehr als 4 Millionen Menschen in 23 Ländern zugutekamen.

PPG und die PPG Foundation setzen sich dafür ein, die Gemeinden in denen PPG aktiv ist, in der ganzen Welt farbenfreundlich und hell zu gestalten. Im Jahr 2017 erhielten hunderte Gemeinschaftsorganisationen in 29 Ländern mehr als 10,5 Millionen US-Dollar als Unterstützung. Durch Investitionen in die Bildung tragen wir heute dazu bei, die Zahl der ausgebildeten Arbeitskräfte zu steigern und die Talente von morgen im Bereich der Beschichtungen und Fertigungstechnik zu entwickeln. Darüber unterstützen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von PPG, für gute Zwecke einzutreten, die sie persönlich für wichtig halten, indem wir ihre ehrenamtliche Tätigkeit und Spendenaktivitäten unterstützen. Näheres finden Sie unter www.ppgcommunities.com.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD

Bei PPG (NYSE: PPG) setzen wir uns tagtäglich dafür ein, die Farben, Beschichtungen und Werkstoffe zu entwickeln und bereitzustellen, denen unsere Kunden seit mehr als 130 Jahren Vertrauen schenken. Mit Engagement und Kreativität sind wir unseren Kunden behilflich, die größten Herausforderungen zu bewältigen, und in enger Zusammenarbeit den richtigen Weg in die Zukunft zu finden. PPG hat seinen Hauptsitz in Pittsburgh (USA) und ist in mehr als 70 Ländern weltweit innovativ tätig. Für 2017 wies PPG einen Nettoumsatz von 14,8 Milliarden US-Dollar aus. PPG betreut Kunden im Bauwesen, Konsumgüter-, Industrie- und Transportsektor und zugehörigen Aftermarkets. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ppg.com.

We protect and beautify the world und Colorful Communities sind Marken und das PPG-Logo ist eine eingetragene Marke von PPG Industries Ohio, Inc.

Sigma Coatings ist eine Marke von PPG Coatings Nederland B.V.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180322005114/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienvertreter bei PPG:

Ken Armistead, +44 1924 354848

PPG Corporate Communications, EMEA

EMEACommunications@ppg.com

www.ppgcommunities.com