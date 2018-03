Bad Marienberg - Der Vorstand der Fair Value REIT-AG (ISIN DE000A0MW975/ WKN A0MW97) erhöht die für das Geschäftsjahr 2017 geplante Ausschüttung einer Dividende von der bisherigen Zieldividende von 0,25 Euro je derzeit in Umlauf befindlicher Aktie auf nunmehr 0,34 Euro, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...