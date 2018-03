Düsseldorf - Die britischen Währungshüter haben zuletzt verbal die Tür für eine Leitzinserhöhung in den kommenden Monaten geöffnet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der politische Kompromiss im Hinblick auf eine Übergangsphase bis Ende 2020 nach dem EU-Austritt Großbritanniens sorge für einen geringeren Unsicherheitsgrad bezüglich der wirtschaftlichen Aussichten. Zudem habe der jüngste Bericht zum Arbeitsmarkt eine gute Entwicklung erkennen lassen. So habe die Jahresrate der Stundenverdienste im gleitenden Dreimonatsdurchschnitt mit 2,8% auf den höchsten Stand seit Herbst 2015 angezogen. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten auf der aktuellen Sitzung des Monetary Policy Committee der Bank of England nicht mit einer Einstimmigkeit beim Beschluss rechnen, die Bank Rate erneut unverändert zu lassen. Vielmehr dürfte sich bereits auf der folgenden MPC-Sitzung im Mai eine Mehrheit für eine Leitzinsanhebung um 25 BP aussprechen.

