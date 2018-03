Nur ein Prozent der deutschen Autohändler sehen keine Einschränkungen beim Verkauf von gebrauchten Euro-5-Dieseln. Sie werden sie nur mit hohen Rabatten los. Doch auch bei neuen Euro-6-Motoren sehen die Händler Probleme.

Die Preise für gebrauchte Diesel sind im deutschen Autohandel um bis zu 50 Prozent eingebrochen. Das geht aus einer Umfrage hervor, die der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) mit der WirtschaftsWoche durchführte. An der Umfrage beteiligten sich in der vergangenen Woche 1817 Autohandelsbetriebe. Der ZDK vertritt 38.000 Kfz-Werkstätten und Autohändler, die mit Neu- und Gebrauchtwagen sämtlicher Automarken handeln.

Das Bild, das die Umfrage zeichnet, ist desaströs: Rund ein Drittel der befragten Händler (32 Prozent) hält Diesel der Schadstoffnorm Euro 5 für nicht oder nur mit Hardwarenachrüstung für verkäuflich. Solche Nachrüstlösungen für einen geringeren Stickoxidausstoß sind aber noch nicht mal in der Entwicklung. Sollten sie überhaupt angeboten werden, dann wären sie frühestens in ein bis zwei Jahren marktreif. Ein weiteres Drittel (34 Prozent) der Händler muss gebrauchte Euro-5-Diesel mit 30 bis 50 Prozent Rabatt losschlagen. 32 Prozent der Befragten geben Nachlässe von 10 bis 30 Prozent an. Nur ein Prozent der Betriebe sieht keine Einschränkungen beim Verkauf.

Selbst mit dem Vertrieb von Fahrzeugen der aktuellen Schadstoffnorm Euro 6 tun sich die Handelsbetriebe extrem schwer. 76 Prozent der Händler halten einen Verkauf derzeit für kaum oder gar nicht möglich. Jeder zweite von ihnen hofft nun auf Fahrzeuge der modernsten Schadstoffnormen Euro 6d und Euro 6d-TEMP. Sie haben einen niedrigen Stickoxidausstoß und wären von Dieselfahrverboten nicht betroffen. Allerdings bieten die Hersteller bislang kaum Fahrzeuge dieser Schadstoffklasse an. 24 Prozent der Befragten hoffen darauf, dass sich das Geschäft mit den Euro-6-Dieseln wieder normalisieren wird.

Die Ergebnisse der Umfrage scheinen im krassen Widerspruch zu den Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit ihrer Schwacke-Liste zu stehen. DAT ist der führende Gebrauchtfahrzeug-Bewerter in Deutschland. Gesellschafter sind der Verband der Automobilindustrie (VDA), der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) und der ZDK. Laut DAT Diesel-Barometer betrugen im Januar die Restwerte gebrauchter ...

