So fügt Carsten Kreft seiner Einsendung noch hinzu: »Im Prinzip hatte er Recht. Es hat jahrelang funktioniert. Irgendwann aber hat es sich herausgestellt, dass das gemeinsame Verklemmen einer 2,5-mm²-Ader und einer 16-mm²-Ader unter einer dafür nicht gedachten Klemme zur Verschlechterung des Übergangswiderstandes führt. Die 16-mm²-Leitung ist mit 50?A abgesichert - und das nicht zum Spaß, sondern weil da wirklich Ströme bis zu dieser Höhe fließen können. Die haben dann für eine Erwärmung der Klemmstelle gesorgt, am Ende hat es dann geschmort (Bild). Wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, an eine mit 50?A abgesicherte Leitung einfach mal so einen 2,5-mm²-Abgang zu klemmen? Die starke Verschmutzung im Gehäuse kam übrigens davon, dass der Deckel nicht korrekt befestigt worden war.«

Meinung des Experten

Es ist davon auszugehen, dass diese Arten von Klemmen nicht für den Anschluss von solch unterschiedlichen Querschnitten geeignet sind. Normativ müssen solche Anschlussstellen (Schraubklemmen mit Klemmplatte) für den vorgegeben Querschnitt und zusätzlich für einen anderen ...

