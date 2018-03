Das Unternehmen möchte den Markt und seine Investoren darüber informieren, dass heute am 21. März 2018 das Board of Directors des Unternehmens die Hauptversammlung der Aktionäre (General Shareholders Meeting, die "GSM" des Unternehmens (Digi Communications N.V.) einberuft, die am Mittwoch, dem 2. Mai 2018 um 12.00 Uhr MESZ im Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport, Boeing Avenue 2, 1119 PB Schiphol-Rijk, Die Niederlande, abgehalten wird.

Die Haupthemen der GSM sind:

Diskussions- und Genehmigungspunkte zum Jahresbericht 2017 (darunter der Jahresbericht, die Jahresabschlüsse (Konzernabschluss und Einzelabschlüsse) und Prüfungsbericht);

Ernennung des Abschlussprüfers für das Jahr zum 31. Dezember 2018;

Genehmigung der Ausschüttung einer Bruttodividende von 0,35 RON pro Aktie; ex-Datum 21. Mai 2018, Stichtag 22. Mai 2018 und Ausschüttungstag 29. Mai 2018;

Bestimmung des Board of Directors als zuständige Stelle für den Rückkauf eigener Aktien der Kategorie B;

Genehmigung der Zuteilung von Aktienoptionen und Aktien an Executive und Non-Executive Directors und zugehörige Änderung der Vergütungspolitik und des Aktienoptionsplans des Unternehmens;

Ermächtigung des Board of Directors, über die Zuteilung von Aktienoptionen und Aktien an Executive und Non-Executive Directors und die zugehörige Änderung der Vergütungspolitik für Non-Executive Directors zu entscheiden.

Wir möchten den Markt einladen, die Dokumentation zur Hauptversammlung auf der Unternehmenswebsite unter http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders (für englische Leser) und unter http://www.digi-communications.ro/ro/aga (für rumänische Leser) einzusehen.

Der oben genannte Abschnitt der Website des Unternehmens enthält auch die vollständige englische und rumänische Version des Jahresberichts 2017, der Konzern- und Einzel-Jahresabschlüsse 2017 des Unternehmens und des Berichts des unabhängigen Wirtschaftsprüfers.

Das Dokument mit dem Namen "Agenda and explanatory notes" enthält eine genau Beschreibung der Punkte auf der Tagesordnung der Hauptversammlung.

Aktionäre, die an der GSM teilnehmen oder dort abstimmen möchten, müssen die in der Satzung der Gesellschaft (verfügbar unter http://www.digi-communications.ro/en/corporate-governance) und in der "Einberufung" (verfügbar unter http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders) festgelegten Verfahren befolgen.

TAGESORDNUNG

1. Eröffnung

2. Jahresbericht 2017

a. Vorstandsbericht 2017 (Diskussionspunkt)

b. Anwendung der Vergütungspolitik 2017 (Diskussionspunkt)

c. Corporate Governance des Unternehmens und Einhaltung des Niederländischen Corporate Governance Code (Diskussionspunkt)

d. Dividenden- und Reservierungspolitik (Diskussionspunkt)

e. Feststellung des Jahresabschlusses 2017 (Abstimmungspunkt)

f. Dividendenausschüttung (Abstimmungspunkt)

g. Entlastung der Mitglieder des Board of Directors (Abstimmungspunkt)

3. Ernennung des Abschlussprüfers (Abstimmungspunkt)

4. Bestimmung des Board of Directors als zuständige Stelle für den Rückkauf eigener Aktien der Klasse-B (Abstimmungspunkt)

5. Genehmigung der Zuteilung von Aktienoptionen und Aktien an Executive und Non-Executive Directors und zugehörige Änderung der Vergütungspolitik und des Aktienoptionsplans des Unternehmens

a.Ermächtigung des Board of Directors, über die Zuteilung von Aktienoptionen und Aktien an Executive und Non-Executive Directors und die zugehörige Änderung der Vergütungspolitik für Non-Executive Directors zu entscheiden.

b. Änderung des Aktienoptionsplans des Unternehmens (Abstimmungspunkt)

6. Beendigung der Hauptversammlung

Die Tagesordnung und erläuternden Angaben werden zusammen mit dem Jahresbericht 2017 auf der Website des Unternehmens (www.digi-communications.ro) ab dem 21. März 2018 bereitgestellt und ab dem gleichen Datum zur Einsicht und kostenlosen Ausgabe in den Büros des Unternehmens (Tel. +40314006505 und Adresse: Dr. N. Staicovici 75, 4. Stock, Bukarest, Rumänien) zur Verfügung stehen.

Stichtag

Nach den einschlägigen Bestimmungen des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs sind Aktionäre, die zur Teilnahme und Abstimmung auf der AGM berechtigt sind, Personen, die (i) als Aktionär in einem der (Unter-) Verzeichnisse, wie nachfolgend beschrieben, am 28.Tag vor der AGM und folglich am Mittwoch, dem 4. April 2018 (der Stichtag) nach Behandlung aller Soll- und Habenbuchungen gemäß des Datums der Registrierung eingetragen sind und (ii) sich zusätzlich in der nachfolgendend beschriebene Weise registriert haben. Die benannten (Unter-) Verzeichnisse sind die Verwaltungsunterlagen des rumänischen Zentralverwahrers (Depozitarul Central S.A.) und das Aktienbuch des Unternehmen.

Anmeldung

Aktien der Kategorie A: Inhaber von Namensaktien der Kategorie A sowie Inhaber von Nutzungsrechten und Pfandgläubiger mit Stimmrechten hinsichtlich dieser Aktien, die an der AGM teilnehmen möchten, müssen dem Unternehmen ihre Teilnahmeabsicht schriftlich mitteilen. Diese Benachrichtigung, ggf. zusammen mit einer notariell beglaubigten schriftlichen Vollmacht (siehe unten), muss bei Carmen Otelea, der externen Rechtsberaterin, die zur Company Secretary des Unternehmens ernannt wurde (Adresse: Dr. N. Staicovici 75, 4. Stock, Bukarest, Rumänien und E-Mail digi.gsm@digi-communications.ro), bis spätestens Donnerstag, 25. April 2018 um 17.00 Uhr EEST eingegangen sein.

Aktien der Kategorie B:Inhaber von Namensaktien der Kategorie B sowie Inhaber von Nutzungsrechten und Pfandgläubiger mit Stimmrechten hinsichtlich dieser Aktien, die an der AGM teilnehmen möchten, müssen dem Unternehmen ihre Teilnahmeabsicht schriftlich mitteilen. Diese Benachrichtigung, ggf. zusammen mit einer notariell beglaubigten schriftlichen Vollmacht (siehe unten), muss bei Carmen Otelea, der externen Rechtsberaterin, die zur Company Secretary des Unternehmens ernannt wurde (Anschrift: Dr. N. Staicovici 75, 4. Stock, Bukarest, Rumänien und E-Mail digi.gsm@digi-communications.ro), bis spätestens Donnerstag, 25. April 2018 um 17.00 Uhr EEST eingegangen sein.

Aktionäre erhalten dann eine Empfangsbestätigung, die auch als Eintrittsanmeldeformular für die Versammlung dient.

Abstimmung

Kein Aktionär kann per Brief oder auf elektronischem Wege abstimmen. Die tatsächliche Ausübung der Stimmabgabe erfolgt auf der AGM, entweder persönlich oder per schriftlicher Vollmacht unter Einhaltung der hier genannten Bedingungen.

Vollmacht und Stimmweisungen

Ein Aktionär oder Inhaber von Nutzungs- oder Pfandrechten, der nicht persönlich an der AGM teilnehmen möchte, kann eine dritte Person elektronisch oder schriftlich bevollmächtigen und Stimmweisungen für eine stellvertretenden Stimmabgabe auf der AGM geben. In einem solchen Fall muss der Aktionär seine Aktien in der oben beschriebenen Weise zusammen mit einer Abschrift einer notariell beglaubigten Vollmacht registrieren.

Der Aktionär kann auch eine notariell beglaubigten Vollmacht mit Stimmweisung(en) an Carmen Otelea vergeben, die externe Rechtsberaterin, die als Corporate Secretary ernannt wurde (Anschrift: Dr. N. Staicovici 75, 4. Stock, Bukarest, Rumänien). Der Aktionär wird auch das Unternehmen von einer elektronischen Abschrift der notariell beglaubigten Vollmacht in Kenntnis setzen und diese an die folgende E-Mail-Adresse senden: digi.gsm@digi-communications.ro.

Ein Muster der Vollmacht kann kostenlos in Rumänisch und Englisch über die Website des Unternehmens (www.digi-communications.ro, in dem Abschnitt zur AGM) bezogen werden. Wenn ein Aktionär ein anderes Format für die Vollmacht verwenden möchte, muss die Vollmacht hinreichend spezifisch formuliert sein und ein eindeutiges, ausreichendes und gültiges Recht zur Teilnahme und Abstimmung auf der AGM vergeben. Der Vorsitzende der AGM ist berechtigt nach seinem Ermessen Dokumente zurückzuweisen, die diesen Mindestanforderungen nicht genügen.

Vor der AGM muss als Voraussetzung für den Einlass des Teilnehmers und dessen Stimmabgabe die vom Unternehmen erhaltene Anmeldebestätigung und eine Urschrift der schriftlichen und notariell beglaubigten Vollmacht von der bevollmächtigten Person an der Anmeldung abgegeben werden.

Identifizierung

Zur Teilnahme an der AGM berechtigte Personen werden aufgefordert, sich an der Anmeldung vor Einlass zur AGM auszuweisen und sollten deshalb einen gültigen Ausweis mit sich führen.

Ausgegebene Aktien und Stimmrechte des Unternehmens

Am Tag dieser Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das ausgegebene Aktienkapital des Unternehmens auf 6.918,042,52 Euro, bestehend aus 65.756.028 Aktien der Kategorie A, jeweils mit einem Nennwert von 0,10 Euro und 34.243.972 Aktien der Kategorie B, jeweils mit einem Nennwert von 0,01 Euro. 5.609.361 Aktien der Kategorie A und 997.154 Aktien der Kategorie B besitzt das Unternehmen in seinem eigenen Aktienkapital ("in treasury"). Für die Aktien, die das Unternehmen in seinem eigenen Aktienkapital besitzt, können keine Stimmen abgegeben werden. Deshalb beläuft sich die Gesamtzahl der Stimmrechte an diesem Tag auf insgesamt 634.713.488.

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmens-Website unter www.digi-communications.ro

Über Digi Communications NV

Digi ist die Mutter-Holdinggesellschaft von RCS RDS, einem führenden Anbieter für Pay-TV und Telekommunikationsdienste in Rumänien und Ungarn. Zudem stellt RCS RDS Mobilfunkdienste als MVNO für rumänische Gemeinschaften in Spanien und Italien bereit.

Contacts:

Für Digi Communications NV

Serghei Bulgac

Tel: +4031 400 4444

ipo.relations@digi-communications.ro