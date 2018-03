Viele Jahre hat die Krise gedauert - nun scheint sie überwunden: Der Warenhauskonzern schreibt endlich wieder schwarze Zahlen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 hat man erstmals seit zwölf Jahren einen Jahresüberschuss erzielt. Unter dem Strich stand ein Plus von 1,4 Mio. Euro. Auch der Umsatz stieg auf vergleichbarer Fläche leicht. Die Vermietung von Flächen an Partner wie Aldi, Edeka oder Apollo Optik wirkte sich zudem positiv aus. Karstadt will nun in die Offensive und wieder neue Filialen eröffnen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info