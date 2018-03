Über 90 Prozent der Marktteilnehmer haben es erwartet. Und so ist es letztlich auch gekommen. Die US-Notenbank hat am Mittwochabend die Zinsen um einen Viertel Prozentpunkt angehoben. Für den weiteren Jahresverlauf stellt die Notenbank zwei zusätzliche Zinsschritte in Aussicht. Aber auch das Thema drei weitere Zinsschritte ist sicher noch nicht ganz vom Tisch.

