Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Zooplus nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Der Verlust im vierten Quartal sei überraschend gewesen, schrieb Analyst Nikolas Mauder am Donnerstag in einer ersten Einschätzung. Im laufenden Jahr litten die Gewinne erneut unter den Investitionen. Der operative Gewinn werde sich in diesem Jahr wohl in Richtung Null bewegen, womit man am Markt nicht gerechnet habe./bek/zb Datum der Analyse: 22.03.2018

