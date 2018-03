Die Iseled-Technologie erobert im Expresstempo die Welt der Automotive-Beleuchtung, und auch jenseits des Fahrzeugs nimmt Iseled rasant an Fahrt auf. Obwohl Iseled zur Electronica 2016 erstmals angekündigt wurde und ihre Weltpremiere kurz zuvor im Cover-Interview der AUTOMOBIL-ELEKTRONIK hatte, findet bereits am 27. April 2018 in München die erste internationale Iseled-Konferenz statt, zu der sich nach Angaben von Robert Kraus, Geschäftsführer von Inova Semiconductors, bereits jetzt viele Teilnehmer aus verschiedenen Ländern Europas und Asiens angemeldet haben.

Inova Semiconductors hat die Iseled-Technologie in enger Zusammenarbeit mit BMW entwickelt und zum Patent angemeldet. Hintergrundinfos zur Technologie und wie es dazu kam, finden Sie am Ende des Beitrags. Als kleines Halbleiterunternehmen ohne eigene Fab hat Inova Semiconductors von Anfang an auf starke Partner gesetzt und die Iseled-Allianz ins Leben gerufen. "Diese offene Allianz hat kontinuierlich an Moment gewonnen", berichtet Robert Kraus im Gespräch mit AUTOMOBIL-ELEKTRONIK. "Jetzt wurde es Zeit, dass sich die Allianzpartner und die Kunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...