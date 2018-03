Vor mehr als 50 Journalisten aus dem In- und Ausland gab der geschäftsführende Direktor und CEO Hans-Joachim Boekstegers einen Überblick über das vergangene Geschäftsjahr - und einen Ausblick darauf, was in den kommenden Monaten von Multivac zu erwarten ist.

Ende 2017 lag die Mitarbeiterzahl bei rund 5.300 Beschäftigten weltweit, der Umsatz erreichte nahezu die 1-Milliarden-Euro-Marke. Aktuell liegt der Auftragseingang über dem des Jahres 2017, für 2018 erwartet Hans-Joachim Boekstegers "trotz zahlreicher Risiken und Herausforderungen ein Umsatzwachstum von mehr als zehn Prozent." Für den US-amerikanischen Markt wagt Hans-Joachim Boekstegers aufgrund der "America first"-Strategie der jetzigen Regierung mit den gerade in Kraft getretenen Importzöllen jedoch keine verlässliche Prognose. Abzuwarten bleibt auch, wie sich die entsprechenden Reaktionen insbesondere aus China und der EU auf die globale Wirtschaft und den Handel auswirken. "Und auch bei uns in Europa bleibt es spannend, denn der Brexit wie auch die politischen Unwägbarkeiten in Polen, Italien und der Türkei beeinflussen ebenso wie die volatilen Rohöl- und Rohstoffpreise nach wie vor das Investitionsklima in Europa."

Ausbau von Vertrieb und Produktion

Insgesamt sieht Hans-Joachim Boekstegers die Multivac Unternehmensgruppe gut gerüstet für die Herausforderungen der Zukunft. Denn Positives ist auch aus der Vertriebsorganisation und von den Produktionsstandorten zu berichten. So gründete Multivac im vergangenen Jahr eigene Vertriebs-und Servicestützpunkte in Taiwan, in der Mongolei und in Mazedonien. Am Standort Wolfertschwenden entstehen gerade eine weitere Fertigungshalle sowie ein Slicer-Anwendungszentrum. In den USA ging eine neue Fabrik in Betrieb, in Bulgarien die neue Produktionsstätte. Ebenso wurden die Kapazitäten in Lechaschau sowie bei Multivac Marking & Inspection in Enger erweitert. Auch für die Zukunft kündigte der CEO weitere Investitionen an: "Wir werden konsequent den Ausbau unserer Vertriebs- und Produktionsstandorte vorantreiben und an der Erweiterung unseres Produktportfolios arbeiten."

Ganzheitliche Lösungen aus einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...