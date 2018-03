Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer will vieles anders machen. Im Interview spricht er über grenzüberschreitende Kriminalität, Heimat und Digitalisierung.

Seit rund 100 Tagen im Amt will der neue Regierungschef in Dresden vieles anders machen: Mehr zuhören, mehr Innovationen, mehr Selbstbewusstsein. Der 42-jährige CDU-Politiker und Wirtschaftsingenieur verlor im Herbst sein Mandat im Bundestag gegen den AfD-Direktkandidaten. Die seit 1990 in Sachsen regierenden Christdemokraten rutschten bei der Bundestagswahl auf den zweiten Platz hinter der rechtsgerichteten Konkurrenz. Daraufhin trat der vorige Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) zurück. Zur Sachsen-Wahl 2019 soll Kretschmer bei Sicherheit, Bildung und Wirtschaft punkten.

Herr Kretschmer, als Bundestagsabgeordneter wurden Sie abgewählt. Nun sind Sie Ministerpräsident. Hilft Ihnen dieses Scheitern im neuen Job?Mich hat vorsichtig und demütig gemacht, dass ich nicht erkannt habe, dass es bei der Bundestagswahl nicht um die Vertretung des Wahlkreises oder gemeinsame Projekte in der Heimat ging. Die Menschen haben im Herbst über die Asyl- und Flüchtlingspolitik abgestimmt.

Hat Innenminister Seehofer Recht, der sagt, der Islam gehöre nicht zu Deutschland?Die Debatte wird zu oberflächlich geführt. Es gibt viele Menschen muslimischen Glaubens, die sich bei uns einbringen. Manche Zuwanderer haben aber erkennbar Schwierigkeiten, unsere Werte und Gesetze zu achten. Wer unsere Solidarität mit Füßen tritt, gegen den müssen wir vorgehen. Gleichzeitig müssen wir aber die schützen, die bei uns ihre neue Heimat finden und etwas zur Gesellschaft beitragen.

Was muss die Regierung konkret ändern?Wir müssen die Verrohung der Sitten stoppen. Deshalb muss jeder, der Gesetze bricht, hart bestraft werden. Egal, ob er In- oder Ausländer ist.Was ...

