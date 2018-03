Düsseldorf - Beim Quartalschart der 5-jährigen Rendite liegt inzwischen eine abgeschlossene Bodenbildung vor, aus der sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial bis mindestens 2,90% ergibt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Interessanterweise harmoniere dieses Kursziel bestens mit der 50%-Korrektur des gesamten Zinsrutsches von 2007 bis 2012 (2,89%). Selbst die Parallele (akt. bei 3,01%) zum im Sommer 2016 etablierten Aufwärtstrend stehe einem Erreichen dieser Zielmarke nicht im Weg. Für das kurzfristige Timing spiele der Wochenchart eine wichtige Rolle: Mitte Februar sei hier eine Handelsspanne gesetzt worden, die seither Bestand habe. Die Kursaktivität der letzten vier Wochen habe sich also innerhalb der Wochenkerze von Mitte Februar vollzogen, so dass eine Folge von "inside candles" entstehe. Als obere Begrenzung würden dabei die Hochs bei 2,69% dienen. Dieses Level habe die 5-jährige Rendite gestern temporär übersprungen. Gelinge ein nachhaltiger Spurt über diese Hürden, wären die beschriebenen Innenstäbe aufgelöst. Damit würde der Kursverlauf nochmals eine Bestätigung dafür liefern, dass das Ziel von 2,90 % tatsächlich angesteuert werde. (22.03.2018/alc/a/a)

