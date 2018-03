Frankfurt - Die US-Notenbank hat wie erwartet die Zinsen um 25 BP auf eine Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent erhöht, berichten die Analysten der Helaba.Nur sieben von 15 FOMC-Mitgliedern würden noch drei weitere Schritte in diesem Jahr prognostizieren, eine Mehrheit spreche sich für die gleiche Anzahl in 2019 aus. Eine in den kommenden Monaten stärker steigende Inflation könne aber eine schnellere Anpassung notwendig machen. Der neue FED-Präsident Jerome Powell zeichne sehr positives Konjunkturbild, wolle aber den moderaten Anpassungskurs fortsetzen.

