Der Immobilienkonzern Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975) will 0,34 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 ausbezahlen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 8,25 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,12 Prozent. Damit erhöht das Unternehmen das ursprünglich geplante Ausschüttungsziel von 0,25 Euro um 9 Eurocent. Die Hauptversammlung findet am 8. Juni 2018 statt. Im letzten Jahr wurde eine Dividende von ...

