Das Westschweizer StartUp ZIP.ch realisiert eine weitere

Finanzierungsrunde von über CHF 1.25 Mio und lanciert eine digitale

Marketingpalette für Schweizer KMUs.



ZIP.ch ist das erste und einzige offizielle Schweizer Telefonbuch,

das im Gegensatz zu den Verzeichnissen von local.ch und search.ch ein

breites Spektrum an kostenlosen Inhalten bietet. Über die Plattform

von ZIP.ch können sich KMU oder Privatpersonen gratis hinzufügen und

ihren Eintrag mit vielen Zusatzinformationen wie z.B. Webseite,

soziale Netzwerke, Fotos und Video u.v.m. ergänzen.



Digitale Marketinglösungen für KMU



ZIP.ch will Schweizer Klein- und Mittelunternehmen bei ihrer

digitalen Transformation unterstützen, indem es ihnen eine komplette

Palette an einfachen und effektiven Lösungen anbietet, um ihre

Online-Präsenz zu stärken.



mylocation.ch - eine Plattform für alle Plattformen! Durch

sogenanntes "Presence -und Review Management" bietet Mylocation.ch

Unternehmen und insbesondere deren Verkaufsstellen eine einzigartige

Lösung zur Verwaltung und Optimierung ihrer Standortinformationen für

alle wichtigen Mapping-Dienste wie z.B. Google, Apple, Facebook,

Tripadvisor und viele andere, aber auch für traditionelle

Navigationssysteme wie etwa TomTom oder Garmin, dies aus einem

einzigen Datenschnittpunkt. Über dieselbe Schnittstelle können

Kundenbewertungen und Rezensionen aus den verschiedenen Plattformen

zentralisiert eingesehen und bewirtschaftet werden.



myagenda.ch ist eine Agenda Lösung mit Online-Terminbuchung

inklusive Erinnerungen und Online-Zahlung. Die Lösung umfasst

ebenfalls eine Kundenverwaltung. Unternehmen, die bereits

Online-Terminbuchungen anbieten, verzeichnen über 40% ihrer Buchungen

ausserhalb der eigentlichen Geschäftszeiten. Durch die stete

Verfügbarkeit einer Terminbuchung sowie die automatischen

Erinnerungen (z.B. per SMS) sinkt die Rate der verpassten Termine

drastisch.



mywebsite.ch unterstützt Firmen bei der Erstellung oder

Umgestaltung ihres Internetauftritts. Die moderne und einfach

handzuhabende Lösung kommt mit oder ohne eCommerce-Lösung und zu

einem Fixpreis.



"Angesichts der Herausforderungen der Digitalisierung ist es für

KMU und Selbständige unerlässlich, nicht nur online sichtbar und

schnell zugänglich zu sein, sondern auch eine echte digitale

Strategie zu entwickeln, um effizient mit ihren Kunden zu

interagieren, die ihrerseits die Gewohnheit entwickelt haben, sich im

privaten und beruflichen Leben über das Internet, ihr Smartphone, ihr

Tablet oder über andere elektronische Medien auszutauschen. Das Ziel

von ZIP.ch ist es, seinen Kunden genau die Werkzeuge zur Verfügung zu

stellen, die sie im digitalen Zeitalter benötigen", kommentiert

Alexandre de Senger, Gründer von ZIP.ch.



ZIP.ch beschäftigt derzeit 16 Mitarbeitende und will seine

Verkaufsteams in der West- und Deutschschweiz weiter aufstocken und

so, ebenfalls den deutschsprachigen Raum flächendeckend erschliessen.



zip.ch SA

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100059560

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100059560.rss2



Pressekontakt (Französisch):

Alexandre de Senger

Tel: +41 78 755 65 92

E-mail: alex@zip.ch



Pressekontakt (Deutsch):

Ciril Stebler

Tel: +41 21 311 54 93

E-mail: ciril@zip.ch