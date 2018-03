FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.03.2018 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 290 (310) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 1010 (1040) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 410 (420) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 224 (227) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES B & M PRICE TARGET TO 485 (470) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 335 (350) PENCE - JPMORGAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 275 (288) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ESURE GROUP TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - JPMORGAN RAISES HASTINGS GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - LIBERUM CUTS SAFESTYLE PRICE TARGET TO 90 (130) PENCE - 'HOLD' - MS RAISES GLAXOSMITHKLINE TO 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 1400 (1300) P - SOCGEN RAISES RECKITT BENCKISER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 6500 PENCE



