21. März 2018 - ChroMedX Corp. (das Unternehmen) (CSE: CHX, OTC: CHXIF, Frankfurt: EIY2), Entwickler der tragbaren Blutanalyseplattform HemoPalm, freut sich zu berichten, dass mit der Bestellung des neuen Chief Technology Officer (CTO) iGAL Roytblat auch eine raschere Umsetzung der Softwareentwicklung und -implementierung erfolgen wird.

Die neue Softwarearchitektur für HemoPalm baut auf einer skriptfähigen Maschine mit Visual Authoring-Tools auf, die einen rascheren Forschungs- und Entwicklungszyklus ermöglicht, welcher bei der Verkürzung von Markteinführungszeiten eine wesentliche Rolle spielt.

Dieser Ansatz führt nicht nur zu einer rascheren Integration des Biosensors und der Co-Oxymetrie, sondern bietet auch die Flexibilität, Engpässe bei der Nutzbarkeit und Probleme in der Ablauforganisation in der Intensivstation zu identifizieren und zu lösen, um so eine deutliche Verbesserung bei den Abläufen und bei der Fehlerreduzierung im Intensivpflegebereich zu erreichen, erklärt Lahav Gil, CEO und Director von ChroMedX Corp. Die modulare Softwarearchitektur wird es uns außerdem ermöglichen, diese Baublöcke nahtlos zu verpacken, wenn wir uns - in Vorbereitung auf die klinischen Studien und die Einreichung der Unterlagen bei der FDA - zur Phase der Designregulierung und -validierung im Rahmen der Produktentwicklung vorarbeiten.

iGAL Roytblat wird als Chief Technology Officer von ChroMedX auch die Entwicklung und Installation der modularen und flexiblen Systemarchitektur beaufsichtigen, die einen weiteren Ausbau der Testreihen und Kartuschen von HemoPalm unterstützen wird. Diese Architektur erweitert die Möglichkeiten, unter Nutzung der HemoPalm-Technologie als Plattform zusätzliche klinische Einsatzgebiete, Märkte und Regionen zu erschließen.

Vor seiner Tätigkeit bei ChroMedX war Herr Roytblat mehr als zehn Jahre lang in leitender Funktion in der Software- und Hardware-Entwicklung als CTO bei der Kangaroo Group tätig, bis diese im April vergangenen Jahres von Starfish Medical übernommen wurde.

iGALs Erfahrungen mit elektrooptischen Systemen, Machine Vision und digitaler Signalverarbeitung sowie sein Gespür für Prozessabläufe, Geschäftslogik und reibungslose Nutzererfahrung bieten uns jene Führungsqualitäten, die wir für unsere Vermarktung des weltbesten tragbaren POCT-Geräts für den Intensivpflegebereich benötigen, erklärt Lahav Gil, CEO und Director von ChroMedX Corp. Ich arbeite schon seit mehr als 20 Jahren Hand in Hand mit iGAL. Seine visionären und strategischen Qualitäten findet man selten. Mit seiner Fähigkeit, ein vielfältiges Programm von Entwicklungsprojekten und -teams zu leiten und zu beaufsichtigen, ist er sowohl für die HemoPalm-Plattform als auch für ChroMedX als Entwicklungsunternehmen in der Medizintechnik eine absolute Bereicherung.

Herr Roytblat kann im Technologiesektor mit über 25 Jahren Erfahrung als Führungskraft und Innovator punkten. Seine Karriere begann er als Softwareentwickler in der israelischen Elektrooptikbranche. Vor seiner Tätigkeit bei ChroMedX war iGAL mehr als zehn Jahre lang in leitender Funktion in der Software- und Hardware-Entwicklung als CTO bei Kangaroo tätig. Vor seiner Zeit bei Kangaroo war iGAL als Chief Software Architect bei der IMAX Corporation beschäftigt, wo er die Planung und Entwicklung der Produktlinie MPX beaufsichtigte. iGAL hat einen Bachelorabschluss (B.Eng.) in Elektrotechnik und einen Masterabschluss (M.Sc.) in Kommunikations- und Computertechnologie von der Ben-Gurion University in Israel. Außerdem kann er als Erfinder bereits zahlreiche Patente für sich beanspruchen.

Unter der Leitung von iGAL wird das Unternehmen sein engagiertes Hardware-/Software-Team erweitern und hier vor allem den Fokus auf die Nutzeranforderungen und auf eine nahtlose Einbindung in die IT-Infrastruktur im Krankenhaus bzw. in die elektronische Patientenakte richten.

Über ChroMedX Corp.

ChroMedX Corp. ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich vor allem auf die Entwicklung neuartiger tragbarer Medizinprodukte für die Diagnostik direkt am Krankenbett spezialisiert hat.

Das Hauptprodukt des Unternehmens, HemoPalm, ist das einzige tragbare Blutanalysesystem, bei der die Blutgas- und Elektrolytanalyse mit der CO-Oxymetrie kombiniert wird. Das System ist ein tragbares Einwegkartuschen-Lesegerät, das den einfachsten, schnellsten und genauesten Testprozess für den Einsatz in der Behandlung von Patienten in der Intensivmedizin bietet. Bei den bestehenden Blutgasanalysesystemen müssen die Anwender ein zweites Gerät für die Durchführung der CO-Oxymetrie kaufen. Darüber hinaus ermöglicht das HemoPalm-System, Kapillarblut direkt an der Einstichstelle in die Kartusche zu saugen, was eine Alternative zur häufig erforderlichen, jedoch mit Risiken verbundenen Entnahme von arteriellem Blut bietet.

Die Technologien von ChroMedX Corp. sind durch unternehmenseigene Patente und Patentanmeldungen geschützt, die die Blutabnahme, die Plasma- und Serumgewinnung sowie die Verarbeitung und Analyse betreffen.

Webseite: www.chromedx.com

