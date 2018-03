Paris - Steigende Zinsen und ein drohender Handelskrieg: Die Aktienmärkte haben am Donnerstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Der EuroStoxx 50 als Leitindikator für die Aktien der Eurozone büsste am Vormittag 1,00 Prozent auf 3366,87 Punkte ein. Damit rutschte er auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen.

Die Federal Reserve hatte am Vorabend den Leitzins zum sechsten Mal seit Ende 2015 angehoben. Er liegt jetzt in einer Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. Die Notenbank strebt nach Worten ihres neuen Vorsitzenden Jerome Powell einen geldpolitischen Mittelweg an. Ein solcher Ansatz spreche für weitere graduelle Zinsanhebungen.

"Auch wenn die US-Notenbank versucht, die Botschaft einer restriktiveren Geldpolitik gut ...

