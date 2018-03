Box, Inc. (NYSE:BOX), ein führendes Unternehmen im Bereich Cloud Content Management, gab heute bekannt, dass die Mitarbeiter von Komatsu von nun an mit Box arbeiten. Komatsu ist führend in der Herstellung und dem Verkauf von Bau- und Bergbaumaschinen, Versorgungseinrichtungen, Forst- und Industriemaschinen. Seit März 2017 hat Komatsu bereits mehr als 10.000 Mitarbeitern Box bereitgestellt, um das Content Management in der Cloud zu ermöglichen.

"Bei Komatsu streben wir ständig nach Innovation, nicht nur bei unseren Produkten und Dienstleistungen, sondern auch bei der Technologie für unsere Mitarbeiter", sagte ein Sprecher von Komatsu. "Box ermöglicht uns, unsere Dokumente von mehreren Standorten und Teams, einschließlich Kunden und Geschäftspartnern, zusammenzufassen und eine bessere Zusammenarbeit sowie mehr Geschwindigkeit und Sicherheit für unsere wichtigsten Inhalte zu erreichen."

"Komatsu ist ein globales Unternehmen mit fast hundert Jahren Erfahrung in der Herstellung", sagte Katsunori Furuichi, President und Managing Director von K.K. Box Japan. "Durch die Wahl von Box ermöglicht Komatsu Tausenden von Mitarbeitern, auf intelligentere und kooperativere Art und Weise zu arbeiten. Wir freuen uns, dass Box das Content Management der nächsten 100 Jahre von Komatsu unterstützen kann."

Komatsu entschied sich im März 2017 für Box, um eine sichere interne und externe Zusammenarbeit über mehrere Länder hinweg zu ermöglichen. Mit Box können heute unterschiedlichen Büros und Mitarbeiter gemeinsam an Projekten arbeiten. Box bietet einen zentralen Zugriffspunkt, um Inhalte in der Cloud aufzurufen, zu teilen und zu bearbeiten.

Box erleichtert mehr als 82.000 Unternehmen auf der ganzen Welt das sichere Teilen, Aufrufen und gemeinsame Bearbeiten von Dateien, darunter Unternehmen, wie AstraZeneca, General Electric, P&G, Schneider Electric und viele weitere.

Bilder und Logos zu beiden Unternehmen können hier heruntergeladen werden: https://cloud.box.com/s/o4arfmjikv0wkg5ui50s88b71m1dxugx

Über Box

Box (NYSE: BOX) ist der Anbieter für Cloud Content Management, mit dem Unternehmen ihre Arbeit neu gestalten. Mitarbeiter, Informationen und Anwendungen werden durch Box sicher und nahtlos miteinander verbunden. Box wurde 2005 gegründet und unterstützt mehr als 82.000 Unternehmen weltweit, darunter AstraZeneca, General Electric, P&G und GAP. Box hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien, und weitere Büros in den USA, in Europa und Asien. Um mehr über Box zu erfahren, besuchen Sie www.box.com.

