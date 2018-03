Hamburg (ots) - Schauspieler Fahri Yardim, 37, und Kollegin Pheline Roggan, 36, spielen in der Erfolgsserie "Jerks" ein Paar. Privat sind sie seit Jahren befreundet. Gefunkt habe es zwischen ihnen aber nie. Im Doppelinterview mit GALA (Heft 13/2018, EVT 22.03.2018) sagt Yardim zu Pheline über die gemeinsam verbrachte WG-Zeit: "Du warst für mich einfach nicht in Reichweite. Du hast gemodelt und hattest diesen stilsicheren Freundeskreis. Dagegen war ich ein Frosch. Ich hätte nicht mal zu träumen gewagt, dich flachzulegen." Dass das Drehbuch nun Küsse für die beiden vorsah, kommentierte Yardim so: "Zungenküsse unter Freunden sind nicht schön."



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Frauke Meier Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: meier.frauke@guj.de www.gala.de