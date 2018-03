Frankfurt (ots) -



Christian Kruppa wird mit sofortiger Wirkung als Director Middle Market die Leitung des Maklerbereiches der Chubb in Deutschland übernehmen, wie der Versicherer heute mitteilte. Damit stärkt Chubb ihr Engagement hinsichtlich der bundesweiten Maklerbetreuung, im Speziellen auch im Bereich des sogenannten Mid-Markets.



Kruppa wird in seiner neuen Funktion für den weiteren strategischen und bundesweiten Ausbau des Maklersegments und alle vertrieblichen Aspekte verantwortlich sein. Neben der neuen hauptsächlichen Verantwortung wird Christian Kruppa auch nach wie vor für bestimmte ausgewählte Kunden als Global Client Executive tätig sein. Er berichtet weiterhin an Andreas Wania, Country President und Hauptbevollmächtigter der Chubb in Deutschland.



Christian Kruppa verfügt über 28 Jahre Erfahrung im Versicherungsgeschäft bei Erst- und Rückversicherern sowie im Maklerbereich. Der Jurist begann seine Tätigkeit für Chubb 2013 als Manager Major Accounts. Seine Karriere startet Kruppa im Key Account Management bei der Roland Assistance und war vor seinem Eintritt bei Chubb bei der Allianz Global Corporate & Specialty AG als Key Account Manager tätig.



"Mit Christian Kruppa werden wir einen erfahrenen und sehr gut intern sowie auch extern vernetzen Kollegen als neuen Leiter für unser Wachstumssegment Mid-Market haben. Dies wird auch unseren Maklerpartnern zu Gute kommen, die sich auf unser vertriebliches Angebot, die Möglichkeiten im Mid-Market sowie die entsprechende Unterstützung verlassen können", erläutert Andreas Wania, Country President und Hauptbevollmächtigter der Chubb in Deutschland.



