Chantal fährt weg über die Feiertage! Der zweite Teil der sensationell erfolgreichen Kino-Hitreihe mit Elyas M'Barek als hochstapelndem Deutschlehrer Zeki Müller ist der Höhepunkt des Osterprogramms. In "Fack Ju Göhte 2" macht sich der attraktive Ex-Knacki mit seinen Schützlingen auf nach Thailand. Selbstverständlich geht es ihm nicht um seinen Bildungsauftrag, sondern um einen Batzen gestohlene Diamanten ... ProSieben zeigt "Fack Ju Göhte 2" am Ostersonntag, 1. April 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



"Wie heißt der Typ, der 'Faust' geschrieben hat? Na, Reclam. 'Fack ju Göhte 2' ist genau so ein Blödsinn wie der erste Teil, aber viel lustiger - dank dem Film seinem Personal."



JÜRGEN KAUBE, FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG



Fakten:



* Dauerbrenner "Göhte": Der erste Teil der Filmreihe lockte 2013 bereits sagenhafte 7,3 Millionen Zuschauer in die deutschen Kinos. Umso beeindruckender, dass der zweite Teil mit 7,7 Millionen Zuschauern noch einen draufsetzen konnte.



* "Göhte" goes Mexico: Mit "No Manches Frida" avancierte 2016 ein mexikanisches Remake des ersten Teils zu einem Riesenerfolg. Teil 2 wurde für 2018 angekündigt.



* Kurze Drehzeiten: Mit nur jeweils knapp 40 Drehtagen wurden die ersten beiden Teile von "Fack Ju Göhte" äußerst effektiv abgedreht. Als deutsche Schauplätze wurden vor allem Münchener Schulen gewählt. So diente das Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching in allen Teilen als Drehort.



Inhalt: Ex-Knacki Zeki Müller (Elyas M'Barek) jobt trotz seiner mehr als zweifelhaften fachlichen Eignung immer noch als Lehrer an der Goethe-Gesamtschule. Und auch seine Beziehung zu der verplanten Kollegin Lisi Schnabelstedt (Karoline Herfurth) läuft prima. Dummerweise versteckt Zeki einen Beutel voller geklauter Diamanten in einem Plüschtier, das die unwissende Lisi prompt als Spende für eine thailändische Partnerschule spendet. Zeki muss unbedingt der Beute hinterher. Da kommt es ihm grad recht, dass die Gesamtschule eine internationale Klassenfahrt veranstalten will. Doch der Trip nach Thailand entpuppt sich schnell als Katastrophe - Zeki hat schließlich seine aufmüpfige Ansammlung von Proll-Kids (u.a. Jella Haase, Max von der Groeben, Gizem Emre) im Schlepptau!



"Fack Ju Göhte 2" Am Sonntag, 1. April 2018, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV D 2015 Genre: Komödie Regie: Bora Dagtekin



Das ProSieben Osterprogramm im Überblick:



Karfreitag, 30. März 2018



10:30 Uhr: "TRON: Legacy" Science-Fiction, USA 2010



12:45 Uhr: "Atemlos - Gefährliche Wahrheit" Thriller, USA 2011



14:40 Uhr: "Batman Begins" Abenteuer, USA 2005



20:15 Uhr: "Transformers: Ära des Untergangs" Science-Fiction, USA 2014



23:30 Uhr: "X-Men: Der letzte Widerstand" Science-Fiction, USA 2006



Samstag, 31. März 2018



20:15 Uhr: "Die beste Show der Welt" Show, D 2018



Ostersonntag, 01. April 2018



14:00 Uhr: "Die Legende von Aang" Action, USA 2010



17:45 Uhr: "2012" Science-Fiction, USA 2009



20:15 Uhr: "Fack Ju Göhte 2" Zum ersten Mal im Free-TV Komödie, D 2015



22:45 Uhr: "The Dark Knight" Action, USA 2008



Ostermontag, 02. April 2018



20:15 Uhr: "Wir sind die Millers" Komödie, USA 2013



22:30 Uhr: "Spy - Susan Cooper Undercover" Komödie, USA 2015



