...amerikanischen Tech-Blase wird ein sehr schwieriger Balanceakt für die Marketmaker an der Wall Street. FACEBOOK ist nur der Anfang. Die AMAZON-Rechnung hatten wir bereits in der Actien-Börse Nr. 10 ausführlich erläutert und als brisanteste Wette des Jahres beschrieben. Anschließend ist ALPHABET/GOOGLE dran. In beiden Fällen geht es jeweils in etwa um 250 bis 350 Mrd. $ Luft. Dem folgt die Brücke zu den ETF-Konstrukten, die wir ebenfalls schon beschrieben haben. Fortsetzung folgt. Die Zinsentscheidung der Fed ist nur eine Nebensache. Der Trend ist klar und nachvollziehbar.



